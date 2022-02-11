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Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek - Son Dakika

Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek

11.02.2022 08:58
Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emrah Erdoğan ve iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'in boşanma detayları belli oldu. Emrah, her ay eşi için 12 bin TL, iki çocuğu için de 18 bin TL nafaka ödeyecek.

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordur. İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

AYLIK 30 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak. Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. Boşanma davasının Emrah'ın açtığı iddia edildi.

Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer'in boşanma detayları ortaya çıktı
Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer'in boşanma detayları ortaya çıktı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek - Son Dakika
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