Reynmen'in yeni sevgilisi eski Miss Turkey finalisti çıktı! Dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi - Son Dakika
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Reynmen'in yeni sevgilisi eski Miss Turkey finalisti çıktı! Dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi

13.04.2023 10:39

Şarkıcı Reynmen, geçtiğimiz günlerde Emire Cansu Kurtaran ile aşkını sosyal medya hesabından açıkladı. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Kurtaran, Instagram'daki pozlarıyla nefes kesiyor.

Tanındığı günden bu yana yanında pek kimseyi göremediğimiz Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş, kalbini Emire Cansu Kurtaran'a kaptırdı. Reynmen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşıp aşkını ilan etti.

TESCİLLİ GÜZEL ÇIKTI

Eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıkan Emire Cansu Kurtaran güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi. Reynmen'le yaşadığı aşk sonrası takipçi sayısı hızla artan Emire Cansu Kurtaran'ın dekolteli cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.

CESUR POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Şu sıralar aşk tatilinde olan çiftin romantik paylaşımlarına hayranları beğeni ve yorum yağdırıyor. İşte Emire Cansu Kurtaran'ın cesur pozlarından bazıları;

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Reynmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reynmen'in yeni sevgilisi eski Miss Turkey finalisti çıktı! Dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reynmen'in yeni sevgilisi eski Miss Turkey finalisti çıktı! Dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi - Son Dakika
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