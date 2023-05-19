Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı - Son Dakika
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Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı

19.05.2023 17:17

Megastar Tarkan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yaptı. Tarkan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölümü yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" sözleriyle anlattığı, Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımın üzerinden 104 yıl geçti. Aralarında Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Hadise, Demet Akalın ve Türkan Şoray'ın bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

MARŞ YAZDI

Megastar Tarkan ise bu önemli günde anlamlı bir paylaşım yaptıç Ünlü şarkıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı.

Tarkan'dan 19 Mayıs paylaşımı! Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı

Megastar'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımı şöyle:

"Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar"

Tarkan'dan 19 Mayıs paylaşımı! Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: Oh ne güzel Chp belediyelerden konser parası cepte iki Atatürk güzellemesi yap gelsin konseler gelsin paralar Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı - Son Dakika


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