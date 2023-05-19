Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" sözleriyle anlattığı, Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımın üzerinden 104 yıl geçti. Aralarında Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Hadise, Demet Akalın ve Türkan Şoray'ın bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Megastar Tarkan ise bu önemli günde anlamlı bir paylaşım yaptıç Ünlü şarkıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı.
Megastar'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımı şöyle:
"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar"
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı - Son Dakika