Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

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Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, şimdilerde sahnede giydiği kıyafetlerle gündeme geliyor. Sahne aldığı bir mekanda cesur seçimiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcının son halini görenler ''Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi'' dedi.

03.02.2025 11:31  Güncelleme: 11:56
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Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Zara'nın cesur tercihini gören sosyal medya kullanıcıları "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Zara'nın büyük yankı uyandıran kıyafeti;

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Şarkıcı Zara\'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Magazin, Müzik, Moda, Zara, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yobazlıktan ve öküzlükten kurtulun. Sahne kıyafeti böyle olur. Her şeyden rahatsız olan gözünü kapatıp otursun. 41 277 Yanıtla
  • Trabzon:
    ZİRVELERDEN DÜŞERİZ KORKUSU BUNU DA MI ŞARMIŞ 144 12 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Halk müziği söylüyor ama giydiği kostüm halk müziğine yakışmıyor.. 86 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    belli ki kocadan ayrılmış, öyle olur pazara dönmek için tezgahın sağlam olacak. 64 13 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu kadına ne oldu,eskiden daha özenliydi 62 4 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    yıllardır bu güzel vücudunu sakladı 17 36 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Bu ülke yozlaşmışlik sanatı başlatan gülsendir hapis yatmaliydi 32 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    e normal kıyafet güzel de olmuş . 5 30 Yanıtla
  • ŞERAFETTİN ÇİL:
    Napsın kadın millet bu şekilde seviyor diğer türlü hanım hanım oldunmu millet adam yerine koymuyor ülkedeki erkeklerin tamamı Abaza olunca kadınlar yolu bu şekilde buluyor 7 25 Yanıtla
  • Atakan Ozen:
    wee kostümler nerede ,yapacağınız haberi .... 18 4 Yanıtla
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