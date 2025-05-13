Sean ''Diddy'' Combs'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı - Son Dakika
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Sean ''Diddy'' Combs'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı

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Sean ''Diddy'' Combs'un seks ticareti davasında ifade veren otel güvenlik görevlisi, 2016'da yaşanan bir şiddet olayının ardından Combs'un kendisine bir çuval para fırlatıp ''Kimseye söyleme'' (Don't tell anyone) dediğini aktardı. Mahkemede, bu üç kelimenin rüşvet ve örtbas girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan mahkemede ortaya atılan bebek yağı iddiaları şaşkınlık yarattı.

13.05.2025 17:10
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ABD'li ünlü müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs hakkında açılan seks ticareti davasında dinlenen tanıklar, kamuoyunu sarsan ifadeler verdi. Duruşmanın ikinci gününde ifade veren erkek bir dansçı, Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura'nın kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için binlerce dolar ödediğini, Combs'un ise tüm süreci yönettiğini öne sürdü.

"DAHA FAZLA SÜRÜN"

Dansçı, mahkemede yaptığı açıklamada, Cassie ile her buluşmada bebek yağı kullandıklarını, hatta bir defasında Diddy'nin "Daha fazla bebek yağı sürün" diyerek müdahale ettiğini belirtti. Bu ifade, savcıların Combs'un evine düzenlediği baskında ele geçirdiği 1000 şişe bebek yağıyla ilgili iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Tanık ayrıca, Combs'un zaman zaman çeşitli senaryolar kurguladığını ve kendisinden Cassie ile rol yapmasını istediğini söyledi. Havalimanında tanışmış yabancılar gibi davranmaları istendiğini anlatan dansçı, ilk buluşmada Cassie'nin kırmızı peruk ve çoraplar giydiğini, Combs'un ise yüzünü bandanayla gizlediğini aktardı. Sesinden Diddy olduğunu anladığını da ekledi.

Sean 'Diddy' Combs'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı

Davanın bir diğer çarpıcı ifadesi ise eski otel güvenlik görevlisi Israel Florez'den geldi. Florez, Mart 2016'da Los Angeles'taki InterContinental Otel'de görevliyken Sean "Diddy" Combs ve Cassie Ventura arasında yaşanan fiziksel kavgaya müdahale ettiğini söyledi. NBC News'in aktardığına göre Florez, odada parçalanmış bir vazo ve korkmuş halde köşeye sinmiş bir Cassie Ventura bulduğunu belirtti. Güvenlik kamerası görüntüleri de Combs'un, o dönemki kız arkadaşı olan Ventura'ya fiziksel şiddet uyguladığını doğruladı. Florez, odadan ayrılmak üzereyken Combs'un kendisini çağırdığını ve bir çuval para fırlatarak şu üç kelimeyi söylediğini ifade etti: "Kimseye söyleme" (Don't tell anyone). Bu sözlerin mahkemede, rüşvet ve olayın üstünü örtme girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi.

"DAHA FAZLA BEBEK YAĞI SÜRÜN" TALİMATI

Tanık, her buluşmada bebek yağı kullandıklarını belirtirken, bir defasında Diddy'nin yağ miktarını yeterli bulmadığını ve ilişkiyi durdurup kendilerinden ayrılmalarını istediğini söyledi. Savcıların daha önce Combs'un evinde yaptıkları baskında 1000 şişe bebek yağına el koyduğu ortaya çıkmıştı. Dansçının ifadesiyle mahkemede bebek yağına yönelik iddialar ilk kez gündeme geldi.

Sean 'Diddy' Combs'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı


Sean \'\'Diddy\'\' Combs\'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Sean ''Diddy'' Combs'un güvenlik görevlisine söylediği üç ürkütücü kelime mahkemede ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ghost Riley:
    akp'ye gelen tepkiler sonrasinda 30dk da hemen haberini silmis haberler.com. fahrettin altun efendiniz mi emretti? 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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