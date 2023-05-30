Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

30.05.2023 15:15

Seçim sonucunun ardından "Bana gitme vakti göründü" diyerek yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak "Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, Kendimi geliştirmek istiyorum. Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında" dedi.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynayan Ahsen Eroğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Bana gitme vakti göründü" diyerek ülkeden gitmek istediğini söyledi. Paylaşımından dolayı tepki çeken genç oyuncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerine açıklık getirdi.

"ÜLKEMİ TERK ETMİYORUM, KENDİMİ GELİŞTİRMEYE GİDİYORUM"

Ülkeyi terk edeceği iddiasından dolayı tepki mesajları aldığını söyleyen Ahsen Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biraz sakin olabilir miyiz? Arkadaşlar elimden geldiğince kafaları netleştirmek istiyorum. Sonuna kadar okursanız çok sevinirim şimdi… Sabahtan beri bana gelen mesajları atılan başlıklara bakıyorum… 'Ülkeyi terk ediyor' diye yazıyor arkadaşlar… Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, çalışmakta olduğum bir iş arkadaşlarım ailem sevdiklerim var dönmek üzere giderim… Mesleğini çok seven biri olarak uzun zamandır oyunculuğuma ne ekleyebilirim, çizimlerimi nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorum… Kendimi geliştirmek istiyorum… Bana katkı sağlayacak şeylere odaklanmak istiyorum."

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"

"Tekrar üniversiteye gitmek istiyorum mesela, dil öğrenmek istiyorum… Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında… Bunlar sıklıkla röportajlarımda söylediğim şeyler… Yeni değil yani… Zaten bu niyetlerle gidecek ve sonrasında dönecektim. Ama dün yazdığımda zamanlaması itibariyle çok yanlış yerlere savruldu."

"SANDIK GÖREVİMDE HAKSIZLIKLAR İÇİN TARAF OLMADAN MÜCADELE ETTİM"

"Son zamanlarda yaşadığımız ayrışmaya sandık başında çok yakından tanık olunca çok üzülüp bahsettiğim uzaklaşmanın şimdi daha iyi gelebileceğini düşündüm. Sandık görevini ülke sevgisi ile üstlenenlerden biriydim ben de… Orada yaşanan haksızlıklar için taraf olmadan mücadele verdim. Belki kabul ederler diye ikramlarımla gittim. Beraber çalışıyoruz, beraber yiyelim içelim istedim. Hiç tanımadığım insanlarla birlikte, farklı dileklerle aynı istekte çalışmak güzel bir deneyim…"

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

"MESAJ KUTUM KÜFÜR DOLU"

"Kısa sürede ne çok kötü şey yaşadık… Elimizden geldiğince hepsine koşmadık mı? Hepsinde aynı niyetle çalışmadık mı? Kimse kimsenin kalbi için niyet okumasın lütfen… Mesaj kutum küfür kıyamet dolu… Öyle şeyler söylenmiş ki, bazılarını okurken inanın kanım dondu… Herkes istediğini düşünmekte özgür tabii ama biraz tartıp öyle karşı tarafa iletsek daha iyi değil mi? Neyin kimde nasıl yara açacağını nereden bilebiliriz? Ama yok yine de böyle düşünüyorum… Sen de bu şekilde duyacaksın derseniz bana da kötü sözün kimseye faydasının olmadığını hatırlatmak kalıyor. Söyleyeceklerim bu kadar, okuduğunuz için teşekkürler… Sevgilerimle…"

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum
Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum
Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldı
YORUMLAR
500

Ahsen Eroğlu, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Yakından tanıdığımız isimler var! İşte temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
15:05 Bomba kulis: Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak
15:00 Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak
14:40 Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor
14:30 TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti
14:30 Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi
14:29 Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı
14:22 CHP'de genel başkanlık krizi mi var? Yanıt bu kez parti içinden geldi
14:19 Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 15:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement