Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile - Son Dakika

Gelin adayı Sinem'in otel odasında ölü bulunan Ata için yaptığı yorum pes dedirtti

Ülke bu olayı konuşuyor! 5 kişi aynı anda kendini 7. kattan boşluğa bıraktı

Verdiği sokak röportajı başını yaktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden genç tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmenden saygısızlığı yapan öğrenci için ders niteliğinde sözler

Rus Savunma Bakanı nerede? Kayıp haberi savaşın önüne geçince Kremlin'den açıklama geldi

16 Ağustos 2019'da ilk çocuğu Leyla'yı kucağına alan ve doğumun ardından vaktinin büyük bir bölümünü kızına ayıran ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kez hamilelik sevinci yaşıyor.

"YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORUZ DEMİŞTİ"

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" cevabını vermişti.