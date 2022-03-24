Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile - Son Dakika
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Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile

24.03.2022 16:10

1 kız çocuğu annesi olan oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bakan, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" notunu düştü.

16 Ağustos 2019'da ilk çocuğu Leyla'yı kucağına alan ve doğumun ardından vaktinin büyük bir bölümünü kızına ayıran ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kez hamilelik sevinci yaşıyor.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

"YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

"KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORUZ DEMİŞTİ"

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" cevabını vermişti.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile
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Seda Bakan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile - Son Dakika


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