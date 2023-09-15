Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Ünlü isim sadece eşi ve oğlunu silmeye kıyamadı.

NEDENİNİ KİMSE ANLAMADI

Zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Seda Sayan, 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nedeni bilinmeyen bir şekilde herkes takipten çıkardı. Yediği içtiği ayrı gitmeyen Safiye Soyman'ı dahi silen Sayan sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'i takipten çıkarmadı.