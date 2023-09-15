Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı - Son Dakika

Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:27

Başarılı sanatçı Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Ünlü isim sadece eşi ve oğlunu silmeye kıyamadı.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Ünlü isim sadece eşi ve oğlunu silmeye kıyamadı.

NEDENİNİ KİMSE ANLAMADI

Zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Seda Sayan, 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nedeni bilinmeyen bir şekilde herkes takipten çıkardı. Yediği içtiği ayrı gitmeyen Safiye Soyman'ı dahi silen Sayan sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'i takipten çıkarmadı.

Seda Sayan, Instagram'da herkesi takipten çıkardı! Sadece eşi ve oğluna kıyamadı
Seda Sayan, Instagram'da herkesi takipten çıkardı! Sadece eşi ve oğluna kıyamadı
Seda Sayan, Instagram'da herkesi takipten çıkardı! Sadece eşi ve oğluna kıyamadı
Seda Sayan, Instagram'da herkesi takipten çıkardı! Sadece eşi ve oğluna kıyamadı

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Son Dakika Magazin Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı - Son Dakika
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