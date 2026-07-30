Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu - Son Dakika
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Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

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Sedat Peker’in altın jestiyle başlayan gündemin ardından Hadise de sahnede verdiği altın sözünü yerine getirdi. Didim konserinde minik hayranına beşibiryerde hediye edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, bu anlamlı hareketiyle dikkat çekti.

Son dönemde altın jestleriyle gündeme gelen isimlere Hadise de eklendi. Sedat Peker’in ismini çocuklarına veren ailelere 50 gramlık altın hediye etmesiyle konuşulan hareketinin ardından, ünlü şarkıcının da minik hayranına yaptığı jest gündem oldu.

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

Didim konserinde sahneye aldığı minik hayranıyla yakından ilgilenen Hadise, küçük hayranına unutulmayacak bir hatıra bırakmak istedi. Ünlü popçu, konser sırasında beşibiryerde hediye edeceğinin sözünü vererek, “Adresinizi alalım, beşi bir yerde yollayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

YAKLAŞIK 200BİN TL DEĞERİNDE

Güncel değeri yaklaşık 200 bin TL’yi bulan beşibiryerde için verdiği sözü tutan Hadise, hediyeyi minik hayranına ulaştırdı.

Hadise’nin bu anlamlı hareketi sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü sanatçının hayranına verdiği sözü tutması, kullanıcılardan çok sayıda olumlu yorum aldı.

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Son Dakika Magazin Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sedat Peker zamaninda cok can yakti cok ocak søndurdu 1 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    sen millete altın alacağına kendine bi kıyafet al giyinik halini gören yok şimdiye kadar 0 0 Yanıtla
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