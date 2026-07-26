Sefo\'dan Bafra Pidesi Yapımı

Samsun'da düzenlenen Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Sefo, konser sonrası sürpriz bir hamlede bulundu. Bafra'nın coğrafi işaretli lezzeti Bafra pidesini yapmak için fırının başına geçen Sefo, hazırladığı hamura "Samsunspor" dokunuşu yaptı.

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gelen ünlü şarkıcı Sefo, konser sonrası soluğu pide restoranında aldı.

USTASINA TAŞ ÇIKARTTI

Restoran işletmecisi Koray Çatan’ın rehberliğinde tezgahın başına geçen ünlü rapçi, önlüğünü takıp hamur açmaya başladı. Bafra pidesinin inceliklerini usta isimden öğrenen Sefo, hamuru açıp iç harcını kendi elleriyle yerleştirdi.

"BU SAMSUNSPOR'UN S'Sİ"

Pideye kendi imzasını atmak isteyen Sefo, hamura verdiği özel şekille dikkat çekti. Hazırladığı pideye "S" harfi formu veren ünlü sanatçı, esprili bir dille "Bu, Samsunspor'un S'si" diyerek hemşehrilerinin gönlünü bir kez daha fethetti.

VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ

Hazırladığı özel pideyi fırına verip pişmesini heyecanla bekleyen Sefo, fırından çıkan sıcacık pideleri restorandaki vatandaşlara ikram etti. Samimi ve mütevazı tavırlarıyla büyük takdir toplayan ünlü şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.