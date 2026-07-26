Sefo'dan Bafra Pidesi Yapımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sefo'dan Bafra Pidesi Yapımı

Sefo\'dan Bafra Pidesi Yapımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Sefo, Bafra Festivalinde pide yaparak hayranlarına ikram etti.

Samsun'da düzenlenen Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Sefo, konser sonrası sürpriz bir hamlede bulundu. Bafra'nın coğrafi işaretli lezzeti Bafra pidesini yapmak için fırının başına geçen Sefo, hazırladığı hamura "Samsunspor" dokunuşu yaptı.

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gelen ünlü şarkıcı Sefo, konser sonrası soluğu pide restoranında aldı.

USTASINA TAŞ ÇIKARTTI 

Restoran işletmecisi Koray Çatan’ın rehberliğinde tezgahın başına geçen ünlü rapçi, önlüğünü takıp hamur açmaya başladı. Bafra pidesinin inceliklerini usta isimden öğrenen Sefo, hamuru açıp iç harcını kendi elleriyle yerleştirdi.

"BU SAMSUNSPOR'UN S'Sİ"

Pideye kendi imzasını atmak isteyen Sefo, hamura verdiği özel şekille dikkat çekti. Hazırladığı pideye "S" harfi formu veren ünlü sanatçı, esprili bir dille "Bu, Samsunspor'un S'si" diyerek hemşehrilerinin gönlünü bir kez daha fethetti.

VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ 

Hazırladığı özel pideyi fırına verip pişmesini heyecanla bekleyen Sefo, fırından çıkan sıcacık pideleri restorandaki vatandaşlara ikram etti. Samimi ve mütevazı tavırlarıyla büyük takdir toplayan ünlü şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Magazin, Bafra, Müzik, Sefo, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sefo'dan Bafra Pidesi Yapımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı Kameralar gerçeği ortaya çıkardı İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

19:13
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan beklediği haber geldi
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:26
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
17:10
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 19:28:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Sefo'dan Bafra Pidesi Yapımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.