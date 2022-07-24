Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?

Oyuncu ve senarist eşi Hamdi Alkan'dan boşanması hayli konuşulanSelen Görgüzel son olarak sünnet derisinden estetik yaptırmasıyla gündeme geldi. Yaşlanmayı geciktirmek için yapılan bu işlemle ilgili sosyal medyada "Çocuklarımızı kesiyorlar" tarzında yorumlarda bulunuldu. Görgüzel, bu yorumlara isyan etti.

"ÇOCUKLARIMIZI YİYORSUN YAZMIŞ BİRİSİ"

Kanal D canlı yayınına bağlanan Görgüzel "Bir daha yaptırırım tabi. Mantık dışı yorumlara üzülmüyorum şuursuzca söylemlere üzülmem. Çirkin yorumları takmıyorum. Çocuklarımızı yiyorsun yazmış bir tanesi çok ayıp bir şey. Bunları takamam. Çok acınası durumda insanların varlığını sosyal medyada görüyorum" yorumunda bulundu.

INSTAGRAM'DAN YANIT VERDİ

Görgüzel, sosyal medyadaki eleştirilere de sosyal medya hesabından paylaştığı şu hikaye ile yanıt verdi: Anlamadan araştırmadan abuk subuk yaptığınız yorumları silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun! Teneke gibi işiniz gücünüz boş boş ses çıkarmak teknoloji ve tıbbın büyük araştırmalar ve izinler sonucu geliştirdiği bir yöntemi vahşete çeviren felaket tellalları buyurun;Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik" tir. Yani kimsenin çoluğu çocuğu kesilip biçilmiyor hasta mısınız? el insaf yahu!"