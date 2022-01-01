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Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Son Dakika

Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

01.01.2022 15:20
Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Son günlerin en çok konuşulan ismi Selen Görgüzel Alkan sahne kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü isim, iddialı kıyafeti için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan son zamanlarda magazin gündeminde en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kıyafetleri ve hareketleriyle manşetleri süsleyen Selen Görgüzel, yılbaşı tarzıyla ağızları açık bıraktı.

"BİR SONRA KOPSA YANARIM"

İstanbul'da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi. Muhabirlerin "Eşiniz Hamdi Bey nerede?" sorusuna ise Alkan, " Antakya'da ailesiyle beraber" cevabını verdi.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

ÖPÜŞMESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu. Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istemiş ve Görgüzel'i öpmüştü.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
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Selen Görgüzel Alkan, Hamdi Alkan, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Son Dakika
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