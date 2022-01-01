Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan son zamanlarda magazin gündeminde en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kıyafetleri ve hareketleriyle manşetleri süsleyen Selen Görgüzel, yılbaşı tarzıyla ağızları açık bıraktı.
İstanbul'da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi. Muhabirlerin "Eşiniz Hamdi Bey nerede?" sorusuna ise Alkan, " Antakya'da ailesiyle beraber" cevabını verdi.
Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu. Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istemiş ve Görgüzel'i öpmüştü.
Son Dakika › Magazin › Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Son Dakika Magazin