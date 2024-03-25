Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi

Geniş Video İzle

Ünlü pop yıldızı Selena Gomez, Instagram hesabından makyajsız ve doğal haliyle fotoğraflar paylaştı. 31 yaşındaki şarkıcı, kendi çektiği selfie'leri Instagram'da yayınladı ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları hesabından kaldırdı. Gomez, son yıllarda beden imajı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve kendini olduğu gibi sevdiğini belirtmişti. Fotoğraflarını kaldırmasının nedeni hakkında ise bir açıklama yapmadı.

25.03.2024 13:06  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü pop yıldızı Selena Gomez, Instagram hesabından makyajsız ve doğal haliyle fotoğraflar paylaştı. 31 yaşındaki şarkıcı, kendi çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları hesabından kaldırdı.

"KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ SEVİYORUM"

31 yaşındaki şarkıcı, 429 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinde verdiği makyajsız fotoğrafları yayınladı. Üstünde sadece siyah bir iç çamaşırı olan Gomez, gündem olan fotoğrafları kısa süre içinde sildi. Gomez'in cesur pozlarını neden sildiği ise bilinmiyor. Son yıllarda aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Selena Gomez, daha önce yaptığı bir açıklamada "Kendimi olduğum gibi seviyorum. "Sadece yaşadıkları için utanç duyan ve hiç kimsenin gerçek hikayeyi bilmediği herkese cesaret vermek istiyorum" demişti.

Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi
Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi
Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi
Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi
Selena Gomez, Instagram\'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi

Selena Gomez, Instagram, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:35:03. #1.11#
SON DAKİKA: Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement