Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon lira değerinde spor araba hediye etti

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çıra'nın sevgilisine aldığı ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Keleş'e bir kez evlilik teklifini ettiğini duyuran Gökhan Çıra, aldığı tektaş yüzüğü yayınlayarak "Evet güzel haberi verelim, eylülde düğünümüz var" dedi. Çıra bugün de sevgilisine aldığı düğün hediyesini paylaştı. Sevgilisine 14 milyon TL değerindeki özel plakalı bir araç alan ünlü isim, "Güle güle bin sevgilim" dedi.
Selin Ciğerci ile evliyken bir bebek evlat edinen Gökhan Çıra, Ramazan Bayramı'nı kızı ve sevgilisiyle geçirdi. Birlikte verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşan Çıra, "Bugün bizim ilk bayramımız herkesin bayramını kutlarız büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah'ım benden alsın size versin ömürlerim benim" ifadelerini kullandı.
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