Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon lira değerinde spor araba hediye etti - Son Dakika
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Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon lira değerinde spor araba hediye etti

05.05.2023 16:45

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, eylül ayında nikah masasına oturacak. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Çıra, düğün hediyesi olarak 14 milyon TL değerinde son model bir araç aldı.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çıra'nın sevgilisine aldığı ise dikkat çekti.

14 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Keleş'e bir kez evlilik teklifini ettiğini duyuran Gökhan Çıra, aldığı tektaş yüzüğü yayınlayarak "Evet güzel haberi verelim, eylülde düğünümüz var" dedi. Çıra bugün de sevgilisine aldığı düğün hediyesini paylaştı. Sevgilisine 14 milyon TL değerindeki özel plakalı bir araç alan ünlü isim, "Güle güle bin sevgilim" dedi.

Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti

BAYRAMI BİRLİKTE KUTLADILAR

Selin Ciğerci ile evliyken bir bebek evlat edinen Gökhan Çıra, Ramazan Bayramı'nı kızı ve sevgilisiyle geçirdi. Birlikte verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşan Çıra, "Bugün bizim ilk bayramımız herkesin bayramını kutlarız büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah'ım benden alsın size versin ömürlerim benim" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti
Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti
Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti
YORUMLAR (1)
  • sait acar: İki açıl bir saçıl.Milyonları götür.adı sanat dünyası. Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon TL değerinde araba hediye etti

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Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon lira değerinde spor araba hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, evlilik kararı aldığı sevgilisine 14 milyon lira değerinde spor araba hediye etti - Son Dakika
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