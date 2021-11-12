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"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika

"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt

12.11.2021 12:04

Eylül ayında tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, gittikleri bir mekanda karşılaştı. Mekandan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çıra, "Selin Ciğerci'nin yanında birisini görseniz tepkiniz ne olurdu?" sorusuna verdiği "Görürsek bakarız" yanıtını verdi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşandı. İş ilişkilerini devam ettiren ikili, önceki akşam bir mekanda karşılaştı. Mekandan önce çıkan Gökhan Çıra, son günlerde yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ciğerci hakkında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"SELİN'İN YANINDA BİRİNİ GÖRÜRSEK BAKARIZ"

Uçankuş'un haberine göre, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı. Çıra, "İçeride Selin Ciğerci de varmış birlikte mi geldiniz?" sorularına "Hayır birlikte gelseydik birlikte çıkardık" şeklinde konuştu. Tekrar barışma durumlarının olmadığını da sözlerine ekleyen Çıra, "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine "Görürsek bakarız. Hem herkesin kendi yaşamı var artık. Kimseyi yargılamak bana düşmez" dedi.

Gökhan Çıra'dan 'Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?' sorusuna dikkat çeken cevap

CİĞERCİ: BİR BASKETBOLCU KONUŞTUĞUM VAR

37 yaşındaki Selin Ciğerci'nin kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

Gökhan Çıra'dan 'Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?' sorusuna dikkat çeken cevap
Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur? sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Basketbolcu, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 'Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?' sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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