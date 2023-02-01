Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün'ün kadrosunda - Son Dakika
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Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün'ün kadrosunda

01.02.2023 13:34

TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisine taze kan. Sema Şimşek ve Polat Bilgin, dizinin kadrosuna dahil oldu. Şimşek'in dizide "Derya" karakterini canlandıracakken Bilgin'in rolü henüz bilinmiyor.

Başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Damla Colbay, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Uğur Uzunel, Esra Ruşan, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin paylaştığı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün, oyuncu kadrosunu genişletiyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Sıfırıncı Gün"e Sema Şimşek'in ardından Polat Bilgin de dahil oldu.

ROLÜ MERAK KONUSU OLDU

Dizide "Derya" rolüne hayat verip, Ejder'in (Yiğit Özşener) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Sema Şimşek şimdiden heyecan uyandırırken, Polat Bilgin'in ise nasıl bir karakter ile diziye dahil olacağı büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yönetmen koltuğuna Ramo ve Suskunlar dizilerinin usta yönetmeni Çağatay Tosun'un oturduğu "Sıfırıncı Gün" dizisinin aksiyon ve macera dolu yeni bölümü cuma akşamı ekrana gelecek.

Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Son Dakika Magazin Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün'ün kadrosunda - Son Dakika


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