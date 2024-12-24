Serdar Ortaç'a Yasadışı Bahis Davasında Hapis Talebi - Son Dakika
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Serdar Ortaç'a Yasadışı Bahis Davasında Hapis Talebi

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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya giderken yürümekte bile zorlanan Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

24.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:21
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları bu yönde teşvik ettiği iddialarıyla mahkemeye çıktı. Ortaç hakkında mütalaa açıklanırken, 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Serdar Ortaç'ın, 'yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatıyla adliyeye gelen Ortaç'ın yürümekte bile zorlandığı görüldü.

Serdar Ortaç'a Yasadışı Bahis Davasında Hapis Talebi

"MALTA'YA GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Serdar Ortaç mahkemede yaptığı savunmada, "Aylık gelirim 500 bin lira. Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk'in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye'deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta'da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta'ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur'' ifadelerini kullandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Serdar Ortaç için, 'yasa dışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Ortaç'ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi. Serdar Ortaç adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç\'a Yasadışı Bahis Davasında Hapis Talebi

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Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'a Yasadışı Bahis Davasında Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Çelik:
    alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. 1 1 Yanıtla
  • Uygar Demirbas:
    Cok geç gelen pişmanlıklar 1 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Hapse girerse intihar eder artık. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat işte anlatsamda anlayamazsınız ki? 0 0 Yanıtla
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