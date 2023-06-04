Serdar Ortaç Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç "Bu sahneyi çok seviyorum. Burada sezon boyu konser verdim. Yazın da Almanya turnem başlıyor. Almanya'ya gideceğim. Sonrasında da Türkiye'de yazlık yerlerde konserlerim olacak" dedi.

"YENİ BİR DÜET GELİYOR"

Snob Magazin'de yer alan habere göre Yeni projelerinden de bahseden Ortaç "Rapçi Çakal ile bir düet projem olacak. Güzel, farklı bir düet bekliyor sevenlerimizi. Onun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

"HASTALIĞI TAMAMEN ATLATTIM"

Röportaj bitimi kendisini heyecanlar bekleyen dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç, sahnede sürprizi de verdi. Ortaç "Hastalığımı tamamen atlatmamın şerefine bu gece sizler ile eğleneceğiz ve kutlayacağız" dedi.