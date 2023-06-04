Serdar Ortaç Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi açıkladı - Son Dakika
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Serdar Ortaç Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi açıkladı

Serdar Ortaç Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi açıkladı

04.06.2023 10:17

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne öncesi yaptığı açıklamada Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi olduğunu ve rapçi Çakal ile çalışacaklarını söyledi. Ayrıca Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği hastalığını tamamen atlattığını da hayranlarına müjdeledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç "Bu sahneyi çok seviyorum. Burada sezon boyu konser verdim. Yazın da Almanya turnem başlıyor. Almanya'ya gideceğim. Sonrasında da Türkiye'de yazlık yerlerde konserlerim olacak" dedi.

"YENİ BİR DÜET GELİYOR"

Snob Magazin'de yer alan habere göre Yeni projelerinden de bahseden Ortaç "Rapçi Çakal ile bir düet projem olacak. Güzel, farklı bir düet bekliyor sevenlerimizi. Onun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Uzun yıllardır hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç müjdeyi sahnede verdi: Tamamen atlattım

"HASTALIĞI TAMAMEN ATLATTIM"

Röportaj bitimi kendisini heyecanlar bekleyen dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç, sahnede sürprizi de verdi. Ortaç "Hastalığımı tamamen atlatmamın şerefine bu gece sizler ile eğleneceğiz ve kutlayacağız" dedi.

Uzun yıllardır hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç müjdeyi sahnede verdi: Tamamen atlattım
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Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç Almanya turnesi öncesi yeni düet projesi açıkladı - Son Dakika


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