Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da dikkat çeken pozlar paylaşıyor. Turuncu bikinisiyle aynada selfie yapan Chloe Loughnan, bu defa bornozla poz verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Loughan, eski eşi Serdar Ortaç ile sık sık nafaka konusu yüzünden karşı karşıya geliyor. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var.'' demişti. Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan'a ateş püskürmüş ve ''Şeytan görsün yüzünü'' demişti.