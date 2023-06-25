Serdar Ortaç'tan ayrılan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisinden evlilik teklifi aldı - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan ayrılan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisinden evlilik teklifi aldı

25.06.2023 08:46

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı. Loughnan, Instagram hesabından çekilen pozlarını paylaşarak evet notunu yazdı. Ünlü isimlerden tebrik yorumu geldi.

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, şarkıcıdan 700 bin TL'lik nafaka almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan güzel model, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YORUMU GELDİ

Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra ülkesine dönen güzel model, mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşıyor. Zaman zaman Instagram hesabından sevgilisiyle verdiği pozları yayınlayan model, evlilik kararı aldı. Sahil kenarından sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul eden Chloe Loughnan, Instagram hesabından çekilen pozlarını paylaşarak "Evet" notunu yazdı. Modelin paylaşımına Aylin Coşkun, Ece Gürsel, Dilşat Erdil, Wilma Elles ve Sevim Emre gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sevgilisinden evlilik teklifi aldı
YORUMLAR (2)
  • Demirhan Nadir: Serdar ve binlercesine yazık değil mi ??? Bu kadar para alıyorlar buna bir düzenleme gelmesi lazım gidecek başka adama o adamda eskisinin parasını yiyecek işe bak ... Çok saçma . Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Serdar ortaç Ahmet kayanın ahını cekiyorsun Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan ayrılan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisinden evlilik teklifi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'tan ayrılan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisinden evlilik teklifi aldı - Son Dakika
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