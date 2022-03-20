Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam - Son Dakika
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Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam

20.03.2022 14:33
Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam

Bir mekanda sahne alan ve giydiği kostümle çok konuşulan Seren Serengil, kıyafeti sorulunca ,"Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözleriyle Gülşen'e laf attı.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konser turlarına devam ediyor. Son olarak sahne aldığı mekanda giydiği beyaz kıyafetiyle gündeme gelen Serengil bu sefer de Gülşen'in, konserde bir davetlisinin yaptığı hareketle ilgili konuştu.

Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip da müşterimin kucağına oturmam

"ARTIK YENİ NESLE DE HİTAP EDİYORUM"

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, ''17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen salon tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an.'' ifadeleriyle yaşadığı heyecanı muhabirlerle paylaştı.

Sahne kıyafeti sorulan Seren Serengil, konuyu Gülşen'e yordu: Gidip da müşterimin kucağına oturmam

"GİDİP DE MÜŞTERİMİN KUCAĞINA OTURMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM, İMZAYI KALBİMDE ATARIM"

Seren Serengil, son olarak yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara ise ''Ben artık imzamı kağıda değil kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam - Son Dakika


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