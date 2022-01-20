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Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz - Son Dakika

Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz

20.01.2022 11:04

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumcu olarak başlaması Seren Serengil'i sinirlendirdi. Acun Ilıcalı'yı çok sevdiğini ancak çevresini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Serengil, Açıl için "Ablasının eski eşi ve yeni sevgilisiyle tatile çıkıyor. Kızdaki karaktersizliğe bak" dedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Survivor Panorama programında yorumculuk yapmaya başladı. Programın ilk günü Instagram hesabından paylaşım yapan Açıl'a Subaşı ve Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'dan destek yorumu geldi. Sivri diliyle bilinen Seren Serengil ise Açıl'ın TV8'de çalışmasına tepki gösterdi.

"ACUN'UN ETRAFINDAKİ YANCILARDAN KURTULMASI LAZIM"

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Kübra Açıl'ı sert sözlerle eleştirdi. "Acun Ilıcalı'yı çok seviyorum" diyerek söze başlayan Serengil, "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun"

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

"KANALININ KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYORSUN"

Canlı yayında sert tepki gösteren Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Sevgilisiyken ona iyilik yaptı. Ali Baba'nın çiftliğine döndü kanal. Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor."

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

"KIZDAKİ KARAKTERSİZLİĞE BAK"

Kübra Açıl ve Şeyma Subaşı'nın ailesine saygı duymadığını belirten Seren Serengil, "Ablasının eski eşi ve yeni sevgilisiyle tatile çıkıyor. Kızdaki karaktersizliğe bak" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz
Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
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Survivor Panorama, Seren Serengil, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz - Son Dakika
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