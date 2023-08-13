Tanju Özcan, "Bolu'yu seviyorum" diyen Serenay Sarıkaya'yı seslendi: Sizi davet ediyorum - Son Dakika
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Tanju Özcan, "Bolu'yu seviyorum" diyen Serenay Sarıkaya'yı seslendi: Sizi davet ediyorum

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:54

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri için Bolu'ya gitti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sarıkaya'nın Bolu'yu sevdiğini söylediği paylaşımını görünce "Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir tatilin ardından dijitalde yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine başladı. Çekimler için Bolu'ya giden Sarıkaya, "Bolu'yu seviyorum" diye paylaşım yapınca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan davet gecikmedi.

"BOLU PAYLAŞIMI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Dizi çekimleri için Bolu'ya giden Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından setteki fotoğraflarını paylaşarak "Bolu'yu seviyorum" notunu düştü. Sarıkaya'nın paylaşımına sessiz kalmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Dizi çekimleri için Bolu'da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin 'Bolu'yu seviyorum' paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı'na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

Dizide, boşanma davaları üstünde çalışan bir hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'ya Metin Akdülger eşlik ediyor.

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Serenay Sarıkaya, Tanju Özcan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tanju Özcan, 'Bolu'yu seviyorum' diyen Serenay Sarıkaya'yı seslendi: Sizi davet ediyorum - Son Dakika


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