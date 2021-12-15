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Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika

Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı

15.12.2021 00:06

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bir dizi fotoğraf paylaşana Sarıkaya, kısa ceketinin altına sütyen takmadığı pozunu da yayınladı. Ancak takipçileri, Sarıkaya'nın sütyensiz pozu yerine büyük ayaklarına dikkat etti.

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.

AYAKLARININ BÜYÜKLÜĞÜ SÜTYENSİZ POZUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

Instagram hesabına çoklu fotoğraf yükleyen Serenay Sarıkaya'nın iki pozu oldukça dikkat çekti. Bunlardan birisi kısacık ceketinin altına sütyen takmadığı pozu olurken diğeri ise Sarıkaya'nın ayaklarının büyüklüğü oldu. Sarıkaya'nın ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçileri ise 29 yaşındaki Serenay'ın fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları;

Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı
Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı
Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika Magazin


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