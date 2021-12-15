Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.

AYAKLARININ BÜYÜKLÜĞÜ SÜTYENSİZ POZUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

Instagram hesabına çoklu fotoğraf yükleyen Serenay Sarıkaya'nın iki pozu oldukça dikkat çekti. Bunlardan birisi kısacık ceketinin altına sütyen takmadığı pozu olurken diğeri ise Sarıkaya'nın ayaklarının büyüklüğü oldu. Sarıkaya'nın ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçileri ise 29 yaşındaki Serenay'ın fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları;