Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan'ın davullu zurnalı düğünü - Son Dakika
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Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan'ın davullu zurnalı düğünü

25.03.2023 12:41

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinin merakla beklenen 4. bölümünden 2. tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Devin ve Aslan davul zurnalı bir düğünle dünyaevine giriyor. Düğün esnasında gelen silah sesi herkesi korkuturken, kimin vurulduğu merak ediliyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat işler, Canan Ergüder, Ushan Çakır ve Nur Sürer gibi isimlerin paylaştığı Aile dizisinin salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

DEVİN VE ASLAN'IN DÜĞÜNÜ KARIŞIYOR

Tanıtımda Aslan ve Devin'in düğünü gerçekleşiyor. Devin'in 'Soykan' soyadını almayacağını söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hülya, Aslan'la bu konu yüzünden tartışıyor. Hülya'nın "Senin soyadını almak istemeyen bir kadının sana ne kadar sadık olabileceğini yaşayarak gör o zaman" sözleri dikkat çekerken, Cihan'ın düğüne gelmesi ortalığı karıştırıyor. Cihan'ın Devin'e terapiye gittiğini bilen Hülya "Bu gece bu rezilliğinizi Aslan öğrenecek" diyor. Aslan ise telefonuna gelen bir mesajla çılgına dönerek etrafa saldırıyor. O esnada patlayan silah sesi duyulurken kimin vurulduğu merak edilmeye başlandı.

Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor
Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor
Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor
Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor
Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor
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Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan'ın davullu zurnalı düğünü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan'ın davullu zurnalı düğünü - Son Dakika
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