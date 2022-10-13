Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi - Son Dakika
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Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi

13.10.2022 15:09

Sete yetişmeye çalışırken makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Küçükköse'nin bu halini yayınlayanlara tepki göstererek, oyuncunun doğal haliyle de güzel olduğunu söyleyerek destek verdi.

Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı olarak kalbimizi kazanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı çok konuşuldu.

KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Ekranların güzel oyuncusu sete yetişmeye çalışırken paparazzilerden kaçamadı. Makyajsız halde görüntülenen Küçükköse'nin fotoğrafı sosyal medyada makyajlı fotoğrafı yan yana getirilerek yayınlandı. Güzel oyuncuya en büyük destek ise sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Makyajsız fotoğrafı paylaşılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek yağdı

"DOĞAL HALİYLE DE GÜZEL"

Hazal Filiz Küçükköse bu halini paylaşan sayfalara sitem etti. 34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti. Birçok kişi Küçükköse'nin doğal halinin de en az makyajlı hali kadar güzel olduğunu vurguladı.

Makyajsız fotoğrafı paylaşılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek yağdı
Makyajsız fotoğrafı paylaşılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek yağdı
Makyajsız fotoğrafı paylaşılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek yağdı
Makyajsız fotoğrafı paylaşılan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek yağdı
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Hazal Filiz Küçükköse, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi - Son Dakika
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