Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
21.08.2025 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgili adaylarından "CV" isteyen açıklamasıyla uzun süre konuşulan Derin Talu, yeni aşkını sosyal medyada duyurdu. Gizemli sevgilisiyle verdiği pozlar sonrası takipçileri "Aradığı CV'yi buldu" yorumları yaptı.

Bir dönem sevgili adaylarından "CV" istediğini söyleyerek gündem olan Derin Talu, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Talu, gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Talu'nun uzun süredir yalnız olduğu bilinirken, yeni kareler sosyal medyada "Aradığı CV'yi buldu" yorumlarıyla karşılandı.

"BURNUMU YAPTIRMAK İSTİYORUM AMA…"

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun küçük kızı olarak kamuoyunun tanıdığı Derin Talu, programda yalan makinesine bağlanarak özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren Talu, burnunu yaptırmak istediğini itiraf etti. Ancak fazla estetikli görünmekten çekindiğini de sözlerine ekledi.

Talu'nun asıl gündem olan çıkışı ise dış görünüşüyle ilgili kurduğu dikkat çekici cümlelerdi. Genç isim, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsamki zaten büyükler, çok şükür direkt eskort dersin" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

YENİ İLİŞKİ SİNYALİ

Talu, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu kez özel hayatını gözler önüne serdi. Yeni sevgilisiyle çekilen romantik kareleri yayınlayan Talu, aşkını resmen ilan etmiş oldu.

Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Geçmişte sevgili adaylarından "CV" istediğini açıklayarak çok konuşulan genç isim için sosyal medya kullanıcıları bu defa "Demek ki sonunda aradığı CV'yi buldu" yorumunu yaptı.

Sosyal Medya, Derin Talu, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Bu köyde neler oluyor 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar
İmzayı atıyor Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun
İstanbul’un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
Icrypex’in sahibinin uyuşturucu temin ettiği avukat hayatını kaybetti Icrypex'in sahibinin uyuşturucu temin ettiği avukat hayatını kaybetti
Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı Icardi, Galatasaraylı bir taraftara kafa attı
Bahçeli’nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Güran ailesi ’adalet nöbeti’ne başlıyor Güran ailesi 'adalet nöbeti'ne başlıyor

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 08:41:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.