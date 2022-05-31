Sevilen dizi Üç Kuruş final yaptı! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından veda etti - Son Dakika
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Sevilen dizi Üç Kuruş final yaptı! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından veda etti

31.05.2022 10:06

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş, dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor. Hadi uçtum ben" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle final yaptı.

"YOLCULUKTAKİ TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Tek sezon olarak planan dizinin final bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi. 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları paylaşan Kaygılaroğlu, şunları yazdı: "Neler neler yazdım... Instagram açıklaman çok uzun dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben."

İşte oyuncunun paylaşımından kareler...

Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi
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Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi Üç Kuruş final yaptı! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilen dizi Üç Kuruş final yaptı! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından veda etti - Son Dakika
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