Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na çok sert laflar: Ona para vereceğime tuvalet temizleyicisi alırım

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Şimdilerde Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak aylık 61 TL'ye abonelik açtı. Subaşı'nın paylaşımları için para alacağını öğrenen Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ise zehir zemberek sözler sarf etti.

ŞEYMA'NIN PAYLAŞIMLARINI GÖRMENİN BEDELİ AYLIK 61 TL

Bir teknoloji şirketinin sosyal medya kullanıcılarına abonelik hakkı tanımaya başladı. Uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk isim ise Şeyma Subaşı oldu. Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 60.99 TL.

DERYA BALTA: ŞEYMA'YA O PARAYI VERECEĞİME TUVALET TEMİZLEYİCİSİ ALIRIM

Subaşı'nın ücretli uygulamaya geçtiğini öğrenen eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın "Şeyma'ya o parayı vereceğime gider tuvalet temizleyicisi alırım, en azından lavabo parlar" dediği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan sözlere Subaşı ve Balta'dan cevap gelmedi.