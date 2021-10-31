Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim ,New York'ta katıldığı Cadılar Bayramı partisi kostümünü giymeden önce çıplak poz verdi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı. KIYAFETİNİ GİYMEDEN ÜSTSÜZ POZ VERDİ Sosyal medya fenomeni, giydiği kostümle yine olay yarattı. Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği çıplak karesini de paylaştı. Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ Subaşı, arkadaşları Martha Graef, Tammy Levy ve Alexandra ile eğlendi. Subaşı'nın kadın arkadaşıyla yaptığı dans da dikkat çekti.

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