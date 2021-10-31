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Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti - Son Dakika

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti

31.10.2021 10:41

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim ,New York'ta katıldığı Cadılar Bayramı partisi kostümünü giymeden önce çıplak poz verdi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı.

KIYAFETİNİ GİYMEDEN ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya fenomeni, giydiği kostümle yine olay yarattı. Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği çıplak karesini de paylaştı. Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Çıplak fotoğrafını paylaştı

DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı, arkadaşları Martha Graef, Tammy Levy ve Alexandra ile eğlendi. Subaşı'nın kadın arkadaşıyla yaptığı dans da dikkat çekti.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Çıplak fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Çıplak fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti

Şeyma Subaşı, New York, Subaşı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti - Son Dakika Magazin


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