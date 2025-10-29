Sezen Aksu\'dan \'Uzak Şehir\'e yeni şarkı: Çek Tetiği

Sıkı bir 'Uzak Şehir' izleyicisi olan Sezen Aksu, yapıma bir şarkısını daha hediye etti. Aksu'nun hediye ettiği 'Çek Tetiği' isimli şarkıyı Ozan Akbaba seslendirdi.

Kanal D'de ekrana gelen 'Uzak Şehir' dizisinin bu haftaki bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Usta sanatçı Sezen Aksu, seyircisi olduğu 'Uzak Şehir' dizisine bir şarkısını hediye etti.

SEZEN AKSU'NUN EVİNDEKİ STÜDYODA KAYDEDİLDİ

Sözü ve bestesi, dizinin jenerik müziğinin sözlerine de imza atan Sezen Aksu'ya ait, bağlamada Ahmet Koç'un imzasını taşıyan 'Çek Tetiği' isimli şarkıyı dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi. Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat'tan İstanbul'a gelerek Sezen Aksu'nun evindeki stüdyoda şarkıyı kaydetti. Şarkı için hazırlanan özel tanıtımda, yeni bölümde yayınlanacak Cihan ile Alya, Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin'in duygusal görüntülerine yer verilirken, Ozan Akbaba'nın yorumu da büyük beğeni topladı.