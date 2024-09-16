Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti - Son Dakika
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Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti

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Ünlü şarkıcı Shakira, Miami konserinde izleyicilerin uygunsuz davranışları nedeniyle sahneyi terk etti. Eteğinin altını görüntülemeye çalışanlara tepki gösteren sanatçı, rahatsızlık sürdükçe performansını sonlandırdı. Olay sosyal medyada yankı uyandırdı ve konser güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Organizatör XYZ Prodüksiyon, güvenliğin öncelik olduğunu açıkladı. Shakira'nın gelecek hafta New York'taki konserinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

16.09.2024 09:45  Güncelleme: 09:52
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, dün gece LIV Miami'de verdiği konserde beklenmedik bir olayla karşılaştı. 47 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, bazı izleyicilerin uygunsuz davranışları nedeniyle sahneyi aniden terk etmek zorunda kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Shakira yeni şarkısı "Soltera"yı seslendirirken, ön sıralardaki bazı izleyiciler sanatçının eteğinin altını görüntülemeye çalıştı. Bu durumu fark eden Shakira, önce dans etmeyi bırakıp eteğini tutarak izleyicileri uyardı. Kısa bir aradan sonra performansına devam etmeye çalışsa da, rahatsız edici davranışların sürmesi üzerine sahneyi terk etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok hayran Shakira'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar konser güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Konser organizatörü XYZ Prodüksiyon'dan yapılan açıklamada, "Sanatçılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir," denildi.

Shakira'nın menajeri ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu olay, ünlülerin özel hayatlarına saygı ve konser güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi. Müzik endüstrisi uzmanları, benzer olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtiyor.

Shakira'nın önümüzdeki hafta New York'ta vereceği konserin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti
Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti
Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti
Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti

New York, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Shakira, Miami, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beykozlu:
    Gözün görüyor zaten resim çekme ihtiyacı neden duyuyorsunuz anlamıyorum :)) 41 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Ne var bunda onun için giymedin mi 28 11 Yanıtla
  • Fehmi Erdoğan:
    Namuslu 20 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    O fotoları gelecek zaman da yüksek fiyatla satacalardır. Şu anda ELVİS'e ait ne varsa para ediyor.:)))) 6 4 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    hiç kimsenin görmediği birseyi deşifre edecekler, bu olay olmasa haber olmayacaktı mesela hayatın şifresini çözmüş birileri 7 1 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    utanırım bakamam varmı gözüken bişi)))) 6 0 Yanıtla
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