Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti

Magazin

Adana\'da tır ve minibüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Profesörün cesedi bu bidondan çıkarılmıştı! En yakınındaki isim gözaltında

"Beni tutamazsınız 10 tane fabrikam var"

Erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü için tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, dün gece LIV Miami'de verdiği konserde beklenmedik bir olayla karşılaştı. 47 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, bazı izleyicilerin uygunsuz davranışları nedeniyle sahneyi aniden terk etmek zorunda kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Shakira yeni şarkısı "Soltera"yı seslendirirken, ön sıralardaki bazı izleyiciler sanatçının eteğinin altını görüntülemeye çalıştı. Bu durumu fark eden Shakira, önce dans etmeyi bırakıp eteğini tutarak izleyicileri uyardı. Kısa bir aradan sonra performansına devam etmeye çalışsa da, rahatsız edici davranışların sürmesi üzerine sahneyi terk etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok hayran Shakira'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar konser güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Konser organizatörü XYZ Prodüksiyon'dan yapılan açıklamada, "Sanatçılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir," denildi.

Shakira'nın menajeri ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu olay, ünlülerin özel hayatlarına saygı ve konser güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi. Müzik endüstrisi uzmanları, benzer olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtiyor.

Shakira'nın önümüzdeki hafta New York'ta vereceği konserin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.