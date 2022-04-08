Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti - Son Dakika
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Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti

08.04.2022 14:31
Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural bir süredir beraber olduğu Merve Kaya'ya evlenme teklifi etti. Ural, sevgilisinden evet yanıtı aldı. Kutlama anları ise sosyal medyayı salladı.

1999 yılında evlendiği Hakan Ural'dan bir kız bir erkek çocuğu dünyaya getiren Sibel Can kayınvalide oluyor. Oğlu Engincan Ural, sevgilisine evlenme teklifi etti.

EVLENME TEKLİFİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz günlerde evlenen Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğününe katılan ve burada nikah memuru kılığına bürünmesiyle katılanlara eğlenceli anlar yaşatan Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya'ya evlenme teklifi etti. Kaya'nın verdiği "evet" cevabı sosyal medyayı salladı. Engincan Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural da o anlarda oradaydı.

Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
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Hakan Ural, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti - Son Dakika


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