İtiraf Etti: Birbirimizi Çok Seviyoruz! - Son Dakika
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İtiraf Etti: Birbirimizi Çok Seviyoruz!

28.09.2022 10:14
İtiraf Etti: Birbirimizi Çok Seviyoruz!

'Sipahi' adlı dizide başrolleri paylaşacak olan Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, önceki gün birlikte görüntülendi. Yıldırım, "Uzun yıllardır muhabbetimiz vardı. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi. Pınar Deniz ile aşk yaşayan Yıldırım, evlilik sorusuna da cevap verdi. İşte detaylar...

Yeni dizileri hakkında konuşan Kaan Yıldırım, "Uzun yıllardır muhabbetimiz vardı. Birbirimizi çok seviyoruz. Ortaya güzel bir iş çıkacak. Bol aksiyon sahnesi olacak. Şimdiden eğitimlere başladık" dedi.

"ABLAM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın ablasıyla takipleşmeye başlamıştı. Bu konuda konuşan Yıldırım, "Ablam hayatımdaki en önemli insanlardan. Keza Pınar da öyle. Pınar ailemle tanıştı Bu gayet normal. Bunu olağanüstü bir şeymiş gibi anlatmayalım" dedi.

"BU KONULAR ÇOK ÖZEL"

Yıldırım, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu konular çok özel. O yüzden kendi içimizde yaşamayı tercih ediyoruz" cevabını verdi.

İtiraf Etti: Birbirimizi Çok Seviyoruz!

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İtiraf Etti: Birbirimizi Çok Seviyoruz! - Son Dakika

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