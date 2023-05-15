Siyasete girmek için milletvekili adaylığına başvuran ünlü kişiler, TBMM'ye giremedi

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Sandıkların açılmasının ardından ünlü isimlerin de son durumu belli oldu.

TBMM'YE GİREMEDİLER

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan ünlü isimler milletvekilliği hayaline ulaşamadı.

İşte milletvekili seçilemeyen isimler...

Oyuncu Kerem Fırtına - İstanbul - Yeşil Sol Parti

Oyuncu Özlem Balcı - Muğla - MHP

Barış Atay - Antalya - Türkiye İşçi Partisi

Faik Öztürk - Elazığ - İYİ Parti

İrfan Değirmenci - İzmir - Türkiye İşçi Partisi

Oyuncu Serhat Özcan - Balıkesir - Türkiye İşçi Partisi

İlyas Salman - İstanbul - Türkiye Komünist Partisi

Mehmet Aslantuğ - Muğla - Türkiye İşçi Partisi