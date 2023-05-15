Siyasete girmek için milletvekili adaylığına başvuran ünlü kişiler, TBMM'ye giremedi - Son Dakika
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Siyasete girmek için milletvekili adaylığına başvuran ünlü kişiler, TBMM'ye giremedi

15.05.2023 14:06

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan ünlü isimlerin akıbeti belli olurken. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçilirken Kerem Fırtına, Barış Atay ve İlyas Salman gibi bazı isimler TBMM'ye giremedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Sandıkların açılmasının ardından ünlü isimlerin de son durumu belli oldu.

TBMM'YE GİREMEDİLER

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan ünlü isimler milletvekilliği hayaline ulaşamadı.

İşte milletvekili seçilemeyen isimler...

Oyuncu Kerem Fırtına - İstanbul - Yeşil Sol Parti

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Oyuncu Özlem Balcı - Muğla - MHP

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Barış Atay - Antalya - Türkiye İşçi Partisi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Faik Öztürk - Elazığ - İYİ Parti

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

İrfan Değirmenci - İzmir - Türkiye İşçi Partisi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Oyuncu Serhat Özcan - Balıkesir - Türkiye İşçi Partisi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

İlyas Salman - İstanbul - Türkiye Komünist Partisi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Mehmet Aslantuğ - Muğla - Türkiye İşçi Partisi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi
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Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi

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Son Dakika Magazin Siyasete girmek için milletvekili adaylığına başvuran ünlü kişiler, TBMM'ye giremedi - Son Dakika


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