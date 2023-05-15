Siyasete girmek için milletvekili adaylığına başvuran ünlü kişiler, TBMM'ye giremedi
15.05.2023 14:06
14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan ünlü isimlerin akıbeti belli olurken. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçilirken Kerem Fırtına, Barış Atay ve İlyas Salman gibi bazı isimler TBMM'ye giremedi.
Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi
14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Sandıkların açılmasının ardından ünlü isimlerin de son durumu belli oldu.
TBMM'YE GİREMEDİLER
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan ünlü isimler milletvekilliği hayaline ulaşamadı.
İşte milletvekili seçilemeyen isimler...
Oyuncu Kerem Fırtına - İstanbul - Yeşil Sol Parti
Oyuncu Özlem Balcı - Muğla - MHP
Barış Atay - Antalya - Türkiye İşçi Partisi
Faik Öztürk - Elazığ - İYİ Parti
İrfan Değirmenci - İzmir - Türkiye İşçi Partisi
Oyuncu Serhat Özcan - Balıkesir - Türkiye İşçi Partisi
İlyas Salman - İstanbul - Türkiye Komünist Partisi
Mehmet Aslantuğ - Muğla - Türkiye İşçi Partisi