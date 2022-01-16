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Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki! - Son Dakika

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!

16.01.2022 20:32

Sivas'ta binlerce kişi ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak beklenen olmadı ve hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan onlarca kişi, Manuş Baba'ya tepki gösterdi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu.

HAYRANLARI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Manuş Baba'nın soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" dediler.

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
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Toros Dağları, Manuş Baba, Turizm, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki! - Son Dakika
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