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Sokakta kalınca ablası Gül Sunal'ı aradı, ancak beklediği yanıtı alamadı - Son Dakika

Sokakta kalınca ablası Gül Sunal'ı aradı, ancak beklediği yanıtı alamadı

05.02.2022 15:05

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın kardeşi Songür Genelioğlu, yaşadığı sağlık problemleri sonrası bir de evsiz kaldı. Yardım istemek için ablası Gül Sunal'ı arayan Genelioğlu, ablasıyla görüşemeyince bir kez daha umudu kırıldı.

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın kayınbiraderi Songür Genelioğlu, sokakta kaldı. Son çare ablasına ulaşmak isteyen Genelioğlu, beklediği yardımı bulamadı.

PANDEMİDE İŞSİZ KALDI

Yeni Asır'dan Ercan Akgün'ün haberine göre; Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kayınbiraderi Songür Genelioğlu, yaşadığı sıkıntıların üzerine ablası Gül Sunal'dan destek göremediği için üzgün. İzmir'in Altındağ semtinde kahvehanede çalışırken pandemide işsiz kalan, eşinin yaşadığı ve kendisinde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle aile düzeni bozulduğu için yaşamını sokaklarda sürdürmeye başlayan Genelioğlu, sağlık problemleri ve maddi sıkıntılarla boğuşurken, bir süre sonra kendisini sokakta buldu. Genelioğlu, çareyi ablası Gül Sunal'la görüşmekte aradı ancak umduğunu bulamadı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR SAHİP ÇIKTI

Emboli hastası (akciğer pıhtısı) olan ve ayağındaki kılcal damarlar nedeniyle sorunlar yaşayan Genelioğlu, "Havalar soğuyunca dayanacak gücüm kalmadı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta kalan kişiler için tahsis etiği binaya sığındım. Isınma imkanı olmayan, 6 kişilik bir odada kalıyorum" dedi.

"ABLAM BENİMLE İRTİBATA GEÇMEDİ"

Ablası Gül Sunal'la görüşmeye çalışan Genelioğlu, "Ailem olmayan insanlara sığınmak yerine ablamla görüşmek istedim. Bana yardımcı olacağını umuyordum ancak hiçbir şekilde benimle irtibata geçmedi. Bugüne kadar onlara karşı ne bir yanlışım oldu ne de bir beklentim. Şu anda maddi, manevi bitmiş durumdayım. Barınacak yerim dahi yok. Ablamın bana yapacağı ufak bir yardımla yeniden hayata tutunmaya çalışacağım. Gerisini ben zaten hallederim. Eğer yeniden yardım istersem o zaman bana istediğini söylesin" dedi.

Kemal Sunal'ın kayınbiraderi sokakta kaldı, ablası Gül Sunal'ı arayınca dünyası başına yıkıldı
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Kemal Sunal, Gül Sunal, Altındağ, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sokakta kalınca ablası Gül Sunal'ı aradı, ancak beklediği yanıtı alamadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sokakta kalınca ablası Gül Sunal'ı aradı, ancak beklediği yanıtı alamadı - Son Dakika
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