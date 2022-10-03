Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından ifadesi alınan 2 kadın serbest bırakılırken diğer 3 zanlı da tutuklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ZANLI TUTUKLANDI

İki kadın savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlı ise tutuklandı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.