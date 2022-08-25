Son dakika! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

25.08.2022 15:16

Son dakika! Verdiği konserde İmam Hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alındı.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

"İMAM HATİPTE OKUMUŞ, SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN" ETİKETİYLE TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

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Kaynak: AA

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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