Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları

" Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin", "Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, setlere geri dönüyor" gibi son dakika magazin gündemine detaylı şekilde bu sayfadan erişebilirsiniz.

SEYHAN SOYLU, CANLI YAYINDA DENİZ AKKAYA'YA ELİNİ ÖPTÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzun süredir küs olduğu Seyhan Soylu ile barıştığını ifade eden Deniz Akkaya, Soylu'nun programı Al Sana Haber'e konuk oldu. Akkaya, barıştığı Soylu'nun canlı yayında elini öptü. Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de yayınlanan Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber'in konuğu Deniz Akkaya oldu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasıyla gündeme gelen Akkaya, Seyhan Soylu ile canlı yayında ilginç anlar yaşadı.

Haberin detayı için tıklayın

KUBİLAY AKA VE MİRAY DANER PİŞTİ OLDU

Geçtiğimiz sene ihanet iddiasıyla ayrılan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dün akşam gerçekleşen ödül töreninde pişti oldu. Törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Daner, karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni dün akşam sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde bir de pişti yaşandı.



Haberin detayı için tıklayın

CEM YILMAZ'DAN METİN AKPINAR'A: BENİ SAHNEDE İZLESİN

Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı programda kendisi için "Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf" diyen Metin Akpınar'a sosyal medya hesabından cevap vererek "Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.



Haberin detayı için tıklayın

CANAN ERGÜDER SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Son Dakika: Menajerimi Ara isimli projeyle geçen sezon çok iyi bir çıkış yapan oyuncu Canan Ergüder, projeye erken veda etmek durumunda kaldı. Meme kanseri tedavisi gören ve bir süre dinlenmesi gereken Canan Ergüder, yoğun geçen sürecin ardından yeniden setlere dönme kararı aldı. Ünlü oyuncunun 'Oğlum' adlı dizinin başrolü için anlaştığı ortaya çıktı. Oyuncunun yeniden dizilere dönmesi hayranlarını da çok memnun etti.

