Üye Girişi
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

31.10.2021 18:28
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Çocuklar Duymasının Selami'si yıllar sonra itiraf etti, cadılar bayramı için kostüm giyen Şeyma Subaşı yiye şaşırtmadı gibi magazin dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır. İşte, son dakika magazin turu!

Mega star İstanbul'da aşka gelip paylaşım yaptı, Hülya Avşar yıllar önce aşk yaşadığı o ismi hala silmemiş gibi dünyada ve Türkiye'de magazin dünyasına ait tüm gelişmelere bu sayfadan erişebilirsiniz.

ARKA SOKAKLARIN HÜSNÜ ÇOBAN'I YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da uzun yıllardı Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu. Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

Haberin detayları için tıklayın >

ŞEYMA SUBAŞI YİNE ŞOVUNU YAPTI

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı. Sosyal medya fenomeni, giydiği kostümle yine olay yarattı. Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği çıplak karesini de paylaştı. Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Haberin detayları için tıklayın >

AVŞAR KIZI YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Türkiye'nin taçsız kraliçesi Hülya Avşar, bilinen hınzır tavrıyla programa damga vurdu. Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de işiyle ilgili sırlarını paylaştı. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, telefonunda birkaç ünlü ismin kayıtlı olduğunu söyledi.

Haberin detayları için tıklayın >

TARKAN AŞKA GELDİ

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Pandemi dönemi boyunca Almanya'da olan Tarkan ünlü bir markanın reklam filmi için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un tadını çıkaran Tarkan'a eşi Pınar da eşlik ediyor. Tarkan İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşka geldi.

Haberin detayları için tıklayın >

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Arka Sokaklar, Şeyma Subaşı, Hülya Avşar, Özgür Ozan, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş 23:27 Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti 22:38 Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı 20:11 Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar         
01:07
Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi         
23:13
Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi         
22:38
Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
21:07
Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
18:31
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 01:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement