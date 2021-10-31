Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu

Mega star İstanbul'da aşka gelip paylaşım yaptı, Hülya Avşar yıllar önce aşk yaşadığı o ismi hala silmemiş gibi dünyada ve Türkiye'de magazin dünyasına ait tüm gelişmelere bu sayfadan erişebilirsiniz.

ARKA SOKAKLARIN HÜSNÜ ÇOBAN'I YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da uzun yıllardı Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu. Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

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ŞEYMA SUBAŞI YİNE ŞOVUNU YAPTI

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı. Sosyal medya fenomeni, giydiği kostümle yine olay yarattı. Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği çıplak karesini de paylaştı. Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

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AVŞAR KIZI YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Türkiye'nin taçsız kraliçesi Hülya Avşar, bilinen hınzır tavrıyla programa damga vurdu. Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de işiyle ilgili sırlarını paylaştı. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, telefonunda birkaç ünlü ismin kayıtlı olduğunu söyledi.

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TARKAN AŞKA GELDİ

Pandemi dönemi boyunca Almanya'da olan Tarkan ünlü bir markanın reklam filmi için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un tadını çıkaran Tarkan'a eşi Pınar da eşlik ediyor. Tarkan İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşka geldi.

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