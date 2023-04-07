2023'te değişim yaşayacağını söyleyen Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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2023'te değişim yaşayacağını söyleyen Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı

07.04.2023 14:12

Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen "Kuşum Aydın" lakaplı şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular'ın son halini görenler bir hayli şaşırdı. Ünlü şarkıcı, "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım. Devam ediyorum" açıklamasıyla yeni görüntüsünü paylaştı.

"2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın lakaplı ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta değişimiyle dikkat çekti.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

Ünlü şarkıcı "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı

BIÇAK ALTINA YATTI

Yaptırdığı estetik sonrası yüzünden deformasyonlar yaşayan Muharrem Aydın Uğurlular, kilo vermek için bıçak altına yattı.

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

57 yaşındaki şarkıcı son halini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.

İşte ünlü şarkıcının son hali;

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı
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Kuşum Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2023'te değişim yaşayacağını söyleyen Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'te değişim yaşayacağını söyleyen Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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