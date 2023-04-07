2023'te değişim yaşayacağını söyleyen Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı

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"2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın lakaplı ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta değişimiyle dikkat çekti.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

Ünlü şarkıcı "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

BIÇAK ALTINA YATTI

Yaptırdığı estetik sonrası yüzünden deformasyonlar yaşayan Muharrem Aydın Uğurlular, kilo vermek için bıçak altına yattı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

57 yaşındaki şarkıcı son halini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.

İşte ünlü şarkıcının son hali;