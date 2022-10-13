Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti - Son Dakika
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Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti

13.10.2022 11:31

Pop müziğin parlayan yıldızlarından Zeynep Bastık, Diyarbakır'da sahne aldı. Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 70 bin kişinin konserine geldiğini duyurdu.

Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalayan Zeynep Bastık, çıkardığı şarkılarla müzik dünyasında fırtına gibi esiyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında Diyarbakır Doğ Kapı Meydanı'nda güzel şarkıcı, konser verdi.

DİYARBAKIR'DA 70 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Zeynep Bastık, birbirinden hit şarkıları ile kendisini izlemeye gelen on binlerce Diyarbakırlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 70 bin kişi Zeynep Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında verilen konserler içinde katılımın en çok olduğu konser olmasıyla rekora imza attı.

Diyarbakır'a giden Zeynep Bastık'ın konserine 70 bin kişi katıldı

"UNUTAMAYACAĞIM KONSERLER ARASINA GİRDİ"

Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, "Şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmek harikaydı inanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.

Zeynep Bastık'ın konser verdiği Diyarbakır'da hayat durdu! Tam 70 bin kişi katıldı
Zeynep Bastık'ın konser verdiği Diyarbakır'da hayat durdu! Tam 70 bin kişi katıldı
Diyarbakır'a giden Zeynep Bastık'ın konserine 70 bin kişi katıldı
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Son Dakika Magazin Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti - Son Dakika
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