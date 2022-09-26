İbrahim Tatlıses, "Hanımla boşandık" sözleriyle şaşırttı! Yeni bir evliliğe daha sıcak bakıyor

Geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren ve sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan İbrahim Tatlıses, ölümden döndü. Geçirdiği kazayla herkesi korkutan usta sanatçı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HANIMLA BOŞANDIK"

Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" diyerek kafaları karıştırdı. Tatlıses'in "Boşandık" dediği kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

"EVİME DOMUZ YAĞI SÜRÜP BİZİ AYIRDILAR"

Gülçin Karakaya ile ilişkisinin konuşmadığı oğlu Ahmet Tatlıses yüzünden bittiğini ileri süren İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, resmi kayıtlara göre iki evlilik yaptı. Dini nikahlı beraberlikleri olan Tatlıses, 1979-1982 yılları arasında Perihan Savaş ile 2011-2013 yılları arasında da Ayşegül Yıldız ile evli kaldı.