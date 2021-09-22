Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bölüm sonunda ise piyanonun başına geçen Hikmet, fenalaştı.
Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.
Masumlar Apartmanı'nda Hikmet rolünü oynayan usta oyuncu Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde netlik kazanacak.
Rüya'nın eve girdiğini öğrenen Safiye, mikroplardan kurtulmak için çalışmalara başladı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.
Son Dakika › Magazin › Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda 'Hikmet' ölüyor mu? - Son Dakika Magazin