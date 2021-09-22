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Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu? - Son Dakika

Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?

22.09.2021 08:11

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Hikmet, fenalaşarak yere yığıldı. Evi dinleyen Rüya'nın eve gelerek Safiye ve Gülben'e haber vermesiyle yerde yatan babalarının yanına koşunca büyük bir panik yaşadılar. Dizide Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bölüm sonunda ise piyanonun başına geçen Hikmet, fenalaştı.

"ADAM ÖLÜYOR"

Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.

Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı

METİN COŞKUN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet rolünü oynayan usta oyuncu Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde netlik kazanacak.

Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın eve girdiğini öğrenen Safiye, mikroplardan kurtulmak için çalışmalara başladı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Masumlar Apartmanı'nda yürekler ağza geldi! Fenalaşan Hikmet, yere yığıldı
Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda Hikmet ölüyor mu?

Tansel Öngel, Metin Coşkun, Ezgi Mola, Rüya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda 'Hikmet' ölüyor mu? - Son Dakika Magazin


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