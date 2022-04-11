Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı

11.04.2022 11:27

Youtube yüklediği videolar ile binlerce takipçisi olan ve geçtiğimiz ekim ayında iş insanı Kerem Arseven ile evlenen Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada 600 bine yakın takipçisi bulunan Polina Chursanova, hamilelik haberiyle takipçilerini şaşırtmayı başardı.

NİKAHLARI EDİRNE'DE OLDU

Sosyal medya platformu Instagram'da binlerce takipçisi bulunan, Polina Chursanova, Edirneli iş insanı Kerem Arseven ile 4 yıl önce Amerika'nın New York şehrinde tanıştı. Babası Türk, annesi ise Rus olan Chursanova, sosyal medya hesabındaki yüksek etkileşim nedeniyle Arseven ile iş birliği yapmaya karar verdi. İkilinin iş ilişkisi aşka dönüştü. Amerika'daki iş hayatına devam eden Arseven ile Chursanova 4 yılın sonunda evlenmeye karar verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre evliliklerini erteleyen çift, Arseven'in memleketi Edirne'de ekim ayında hayatlarını birleştirdi. Belediye Başkanlığı bahçesinde nikah masasına oturan çift, bir ömür yaşama 'evet' dedi.

BİNLERCE TEBRİK MESAJI ALDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle hamile olduğunu açıklayan Polina Chursanova, takipçilerini şaşırttı. Denediği kıyafetleri hesabından paylaşan Polina'nın büyüyen karnını nasıl kapattığı merak konusu olurken fenomen Polina Chursanova, güzel haber sonrası binlerce tebrik mesajı aldı.

Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
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Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika


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