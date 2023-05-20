Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süre önce tatil sezonunu açan Erbil, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan şimdilerde de YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlayan Yasmin Erbil, Instagram hesabından lila puantiyeli bikinisiyle verdiği pozları yayınladı. Sere serpe uzanarak pozlar veren Erbil, göğüs dekoltesiyle de adından söz ettirdi.
Son Dakika › Magazin › Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı - Son Dakika