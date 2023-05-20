Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı - Son Dakika
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Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı

20.05.2023 13:50

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Şezlonga sere serpe yatarak pozlar veren Erbil, dekolteleriyle de dikkat çekti.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süre önce tatil sezonunu açan Erbil, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan şimdilerde de YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlayan Yasmin Erbil, Instagram hesabından lila puantiyeli bikinisiyle verdiği pozları yayınladı. Sere serpe uzanarak pozlar veren Erbil, göğüs dekoltesiyle de adından söz ettirdi.

İşte Yasmin Erbil'in tatil pozları...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı
YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: Mide bulandırıcı görüntü kirliligi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İhsan Turçin: çocukken babasının şovlarına çıktığında dansöz olucam diyordu m.ali de kızıyordu her halde şimdi keşke dansöz olaydıda teşhirci olmayaydı diyordur Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: tam ihtiyacımız olan haberde geldi çok şükür. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı

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Son Dakika Magazin Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını yayınladı - Son Dakika
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