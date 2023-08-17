Söylemezsem Olmaz programında tüm yorumcular ayrıldı! Seren Serengil'den tartışma çıkaracak yorum gecikmedi

Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve son olarak Pınar Eliçe, Bircan Bali ile Ebru Şancı'nın yorumcu kadrosunda yer aldığı Söylemezsem Olmaz'da tüm yorumcular ayrıldı. Daha önce programdan olaylı şekilde ayrılan Seren Serengil ise ünlü sunucuların vedasının ardından "Benden sonrası tufan" dedi.

BİRCAN BALİ'NİN 8 YILLIK MACERASI BİTTİ

8 yıldır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında "Değerli takipçilerim ve seyircilerim 8. sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum TV hayatıma yeni renklerle devam etmeyi istiyorum hepinize sonsuz teşekkürler" dedi.

PINAR ELİÇE: BAZEN YOL AYRIMINDA SEÇİM YAPMAK GEREKİR

Son sezonda programa dahil olan Pınar Eliçe ise yaptığı veda açıklamasında "Hayat bir yolculuktan ibaret kimi zaman kısa kimi zaman uzun sürer ama her yolun ulaştığı bir yer vardır. Benim de yolculuğum elbette devam edecek. Ancak bazen yol ayrımına gelip seçim yapmak gerekir. Bu sebepten bir süredir görev aldığım Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış bulunmaktayım. Yeni sezonda sizlerle birlikte olamayacağım. Ancak bu uzun bir ayrılık olmayacak en kısa sürede farklı platformda farklı yapılarda tekrar buluşacağız. Öncelikle Beyaz TV yönetimine, yapımcımıza, masa arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında görev alan tüm ekip arkadaşlarım ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

EBRU ŞANCI: SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILDIM

Ebru Şancı da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon yorumculuğunu yaptığım Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış bulunmaktayım. Yanımda çok sevdiğim iyi ki tanıdığım dostlarımla."

SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM: BENDEN SONRASI TUFAN

Uzun süre yer aldığı Söylemezsem Olmaz programında yaşadığı sağlık sorunları ve o dönemki partnerleri Bircan Bali ile Arto'yla yaşadığı tartışmalardan dolayı ayrılan Seren Serengil sessiz kalamadı. Ünlü isimlerin vedasının ardından bir paylaşım yapan Seren Serengil "Benden sonrası tufan. Benim ışığım herkesi aydınlatır. Bir süre sonra. Sanırlar ki o ışık kendilerinin sürer gider öyle. Bilmezler o ışığın kendileriyle ilgili olmadığını. Ta ki karanlıkta kalana gerçeklerini görünceye kadar. Eş olsun arkadaş olsun iş olsun ne olursa olsun bu kural hiç değişmedi. Bense hep parlıyorum çünkü yıldız olan benim. Üzgünüm" diyerek göndermede bulundu.