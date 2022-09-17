Arto'dan Hande Erçel hakkında yürek yakan iddia - Son Dakika
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Arto'dan Hande Erçel hakkında yürek yakan iddia

17.09.2022 11:25

Magazin yorumcusu Arto, oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığını açıkladı. Küçük kızın mart ayından bu yana hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Karnındaki şişlikten dolayı hastaneye gittiklerinde öğrendiler" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Hande Erçel sayesinde şöhreti yakalayan fenomen abla Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl içerisinde Mavi adını verdiklerini kızlarını kucaklarına alan çift, aldıkları hastalık haberiyle adeta yıkıldı.

"2,5 YAŞINDAKİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi.

ANNELERİNİ KANSERDEN KAYBETTİLER

Kötü haberin bir anda gündem olmasının ardından Hande Erçel ve Gamze Erçel cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Erçel kardeşler, 2019 yılında anneleri Aylin Erçel'i kanser hastalığı yüzünden kaybetmişti.

Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
Arto acı haberi duyurdu: Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni kanser tedavisi görüyor
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Hande Erçel, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arto'dan Hande Erçel hakkında yürek yakan iddia - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arto'dan Hande Erçel hakkında yürek yakan iddia - Son Dakika
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