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Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti - Son Dakika

Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti

16.12.2021 09:45

Eşi ve çocuğuyla mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. 47 yaşındaki oyuncunun zayıflığı hayranlarını mest etti.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan isimlerin başında geliyor. Takipçileriyle günlük yaşantısını ve yaptığı yemek tariflerini paylaşan oyuncu, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve sporunu aksatmayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram hesabından spor salonunda yaptığı hareketleri yayınladı. Oyuncunun zayıflığı ise takipçilerinden tam not aldı.

Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor

AİLE POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atacan, 4 gün önce de kızı, eşi Yağmur Atacan ve köpekleriyle çektiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor
Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti

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Son Dakika Magazin Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti - Son Dakika
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