Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan isimlerin başında geliyor. Takipçileriyle günlük yaşantısını ve yaptığı yemek tariflerini paylaşan oyuncu, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve sporunu aksatmayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram hesabından spor salonunda yaptığı hareketleri yayınladı. Oyuncunun zayıflığı ise takipçilerinden tam not aldı.

AİLE POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atacan, 4 gün önce de kızı, eşi Yağmur Atacan ve köpekleriyle çektiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.